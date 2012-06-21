Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Прикордонники Херсонського загону продовжують активні заходи з виявлення правопорушень на ділянках відповідальності у контрольованих прикордонних районах. Правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про можливий незаконний вилов водних живих біоресурсів на узбережжі Чорного моря в районі Кінбурнської коси (Миколаївська область).
В ході перевірки оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління, прикордонники від підрозділу «Очаків» спільно з представниками рибоохоронного патруля виявили чотири ятери, для вилову креветок. У них знаходилося 29 крабів, що занесені до Червоної книги України, та близько 17 тисяч креветок. Усі виявлені біоресурси, які коштують понад два мільйони гривень прикордонники відпустили до природного середовища. Заборонені знаряддя вилову вилучені згідно з встановленим порядком.