Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Херсонщина стане першою областю в Україні, де запустять проєкт «Бізнес-інкубатор у сільській місцевості».
Як пояснив керівник агропродовольчої ради України Іван Слободян, метою проєкту є навчання людей, що цікавляться фермерською справою, основам ведення бізнесу.
«Бізнес-інкубатор у сільській місцевості» реалізовуватиметься коштом Європейського Союзу за сприяння Міністерства економіки та сільського господарства, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. В кожній області будуть створені центри, через які надаватимуться освітні та інформаційні послуги для фермерів за 50 напрямками. Також фермери-початківці зможуть пройти тренінги, семінари, долучитися до відеоуроків. У подальшому вони зможуть закріпити свої знання на практиці.
Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв наголосив на актуальності для Херсонщини розвитку вівчарства та виноробства. Завдяки запропонованій програмі ці галузі зможуть отримати нове дихання, а область стане лідером південного регіону з вівчарства.