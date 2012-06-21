Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Пляж «Чайка 1», що розташований в селищі Генічеська Гірка на Арабатській стрілці Херсонської області, отримав «Блакитний прапор». Таким чином перший в області пляж долучився до міжнародної екологічної програми та здобув сертифікат учасника кандидатської стадії проєкту.
Як повідомили в Департаменті курортів та туризму Херсонської облдержадміністрації, блакитний прапор – екологічний сертифікат, який видається пляжам, яхтенним та катерним стоянкам в усьому світі. Рішення з приводу видачі прапору ухвалюється міжнародними незалежними експертами. Програма має на меті забезпечити сталий розвиток пляжів та стоянок для малих суден. При цьому запроваджуються суворі критерії відносно якості води на пляжі, екологічної освіти та менеджменту, безпеки, інших послуг.
«Блакитний прапор» виконує подвійну функцію. З одного боку, з отриманням прапору пляж підтверджує, що має в пріоритеті екологічне виховання та збільшення туристичної привабливості. Адже під час реалізації програми здійснюється виховна та освітня робота з керівництвом пляжу та відпочиваючими. Також з отриманням прапору гарантується екологічна безпека, безпека відпочинку та створення необхідної санітарної інфраструктури.