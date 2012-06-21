Хіміки з Браунівського університету і Гарварду розробили антибіотик, який здатний знищити стафілокок, стійкий до дії метициліну та ряду інших ліків. Про свою розробку вчені повідомили в журналі Nature.
У ході дослідження вчені провели експерименти з аналогами вітаміну А, які володіють бактерицидними властивостями. Створивши кілька десятків тисяч «кузенів» вітаміну А, вчені заразили черв'яків стафілококом і спробували вилікувати їх за допомогою цих випадково створених антибіотиків. Їм вдалося знайти приблизно дві сотні молекул, що заважали розмноженню мікробів, і вибрати з них дві речовини, CD437 і CD1530, які найбільш ефективно справлялися з цим завданням і при цьому майже не торкалися клітин печінки, нирок та інших органів.
Подальші досліди показали, що молекула CD437 та її оновлення, не вбивали клітини людини в принципі, мали ще одну цікаву і корисну властивість. Вони особливо ефективно знищували тих мікробів, які розмножувалися повільно і були причиною розвитку хронічних і задавнених інфекцій.
одібні бактерії не мають «генами невразливості», але антибіотики на них не діють через повільний метаболізм.