Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У Чопі на митний пост «Тиса», що є одним із підрозділів «Закарпатської митниці», в’їхав вантажний автомобіль VOLVO. У наданому водієм документі зазначався вантаж із лікарськими препаратами вартістю понад 13 млн. грн., вагою – 3,7 тонни. Митники взялися перевіряти… З того часу й почалися «пригоди» цього авто, наслідком яких стала конфіскація всієї партії ліків.
Митники виявили факти: у поданих водієм документах вказані один продавець, відправник і отримувач, а в експортній декларації – зовсім інші дані. Різниця між сумою, вказаною в інвойсі (поданому до митного контролю) й даними експортної декларації, як кажуть, зашкалювала – 9,3 млн. грн.!
За словами працівників митниці, вони встановили досить незвичне явище – завищення вартості лікарських засобів, а не її заниження, як звичайно буває. Злочинний задум торгівців ліками вдалося присікти завдяки умілим аналітично-пошуковим діям.
Оскільки в документах, поданих до контролю, містилися неправдиві дані щодо відправника та вартості товару, а дії особи, що їх подала, порушують митні правила, було вилучено всю партію лікарських засобів. Загальна вартість вилучених препаратів «Єврозидим», «Європенем» і «Євроксим» – понад 3,8 млн грн.
Фахівці «Закарпатської митниці» вважають, що застосування подібних схем заниження або завищення митної вартості може в подальшому спричиняти необґрунтовані ціни на ліки, які формуються на фармацевтичному ринку України, а відтак позначатися і на вартості лікарських препаратів, що реалізуються населенню через мережу аптек.
У митниці зазначають, що ввезення ліків на митну територію України перебуває під їхнім пильним контролем, що завадить ввозити в країну препарати за злочинними схемами.