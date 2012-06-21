Співробітники Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap) при проведенні розкопок в комуні Бреб'єр, департамент Па-де-Кале, виявили безліч археологічних предметів, окрема обвуглений буханець хліба I століття нашої ери.
Повідомлення про відкриття опубліковане на сайті Inrap. Найвизначнішою знахідкою став хліб. Археологи рідко знаходять залишки їжі, що збереглися, оскільки це органіка, яка швидко розкладається в землі.
Але в даному випадку вченим пощастило, чого не скажеш про кухаря. Ймовірно, цей «пиріг» сильно пригорів у процесі приготування і став непридатним для вживання. Вогонь змінив його хімічний склад, що і дозволило випічці з успіхом протистояти часу.
Хліб зберігся майже повністю. Встановлено, що він був приготовлений в період між 40 і 87 роками нашої ери. Датувати його вдалося за зразками кераміки, знайденої під час розкопок.
2000-літню випічку віддали на лабораторне дослідження. Вчені мають намір з'ясувати, з чого він був приготовлений. Перші аналізи показали, що в його складі можуть бути присутніми злаки ячмінного типу і двох сортів пшениці. До речі, діаметр буханця становить всього близько 10 см.
Уваги заслуговують й інші знахідки. Вчені припускають, що близько 2000 років тому тут існувало невелике гало-римське поселення. Так, були розкопані два чотирикутних житлових будинки. Радіовуглецеве датування показало, що люди проживали в цих будинках між другою половиною I століття і кінцем II століття нашої ери.
Розкопки також довели, що перші люди оселилися в цьому місці, ймовірно, між 400 і 300 рр. до н.е. Довгий час тут, ймовірно, розташовувалася невелика ферма. До речі, археологи знайшли залишки чотирьох коней. У період римської окупації приблизно з 27 року до н.е. до 37 року н.е. ферма, судячи з відсутності знахідок цього періоду, була закинута, але потім її відновили й існувала вона ще 150 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»