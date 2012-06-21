У Гельсінкі (Фінляндія) стартував продаж першого у світі хліба з комахами, повідомляє УНІАН.
Основний інгредієнт — це перемелені цвіркуни, їх доповнює пшеничне борошно та зернята.
Загалом у кожному буханці близько 70 комах. Коштує він 4 євро — це вдвічі дорожче за звичайний. Проте він містить більше білка, стверджують виробники.
Поки що хрумкий хліб продаватимуть лише у столичному регіоні. Мелених цвіркунів завозять із Нідерландів. Але щойно знайдуть місцевого постачальника, продаватимуть по всій країні.
Окрім Фінляндії і Голландії у Європі вирощувати комах для харчових потреб можна лише у чотирьох країнах: Британії, Бельгії, Австрії та Данії.