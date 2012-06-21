У нью-йоркському готелі Refinery гостям стали пропонувати спеціальні вуглеводні номери: інтер'єр в них повністю підпорядкований різним хлібобулочним виробам. Про новинку написав портал Travel and Leisure.
У номери поставили кошики зі свіжим хлібом і булочками, завжди пахне випічкою, і, крім цього, кожен з таких апартаментів гідний окремого поста в Instagram.
Останнє нововведення готелю – цілий екран на стіні, з якого можна відкушувати пончики, бублики, рогалики. Все залежить від уподобань конкретного гостя: при оформленні номера у вас поцікавляться, хочете ви солоні або солодкі булочки, який джем і масло вам занести.
Ніч в готелі обійдеться в 255 доларів США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»