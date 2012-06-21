Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Завдяки сприятливим погодним умовам хлібороби Сумської області розпочали весняно-польові роботи.

Зокрема, вони завершують підживлення озимих культур та багаторічних трав, а також закриття вологи. В той же час у Липоводолинському та Роменському районах розпочали сівбу відповідно багаторічних трав та ярого ячменю.

За словами директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, три чверті озимих культур перебувають у доброму, 24 відсотки – задовільному і відсоток – у слабкому та зрідженому станах, що вселяє впевненість у майбутньому врожаю.

Усього хлібороби області цьогорічної весни засіють ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами понад 65 тисяч гектарів. 