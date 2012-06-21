Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішній стрімкий темп життя нерідко випробовує нас екстремальними ситуаціями. Від того, наскільки ми готові діяти в незвичайних обставинах, часто залежить чиєсь благополуччя, а то й життя. Молода жінка з села Дмитрівка Золотоніського району на Черкащині раптом занедужала. Гострий біль у ділянці нирок змусив викликати швидку допомогу. Коли хвору транспортували до лікарні в районний центр, у неї раптом почалися передчасні пологи. Як виявилося, пацієнтка була вже на 32 тижні вагітності.
Медики швидко зорієнтувалися. Вирішили провести пологи просто в машині. А фельдшер Наталія, якій за довгий час роботи якось ніколи не випадало побувати в подібній ситуації, не розгубилася, зробила все необхідне, аби пологи успішно відбулися. Незабаром на світ з’явився хлопчик. Породіллю з новонародженим передали медикам Золотоніської багатопрофільної лікарні. Нині обидва під пильним наглядом фахівців перебувають в обласній дитячій лікарні, адже немовля народилося дещо раніше строку.