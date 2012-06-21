На Харківщині в Башкирівському лісі під Чугуєвом дитину вкусила змія. Як пише SQ, хлопчик прогулювався з матір’ю і побачив плазуна, який повз у траві. Підліток подумав, що це вуж, і спробував його впіймати. Він знав, що вуж не має отрути і його ровесники часто бавилися з цими плазунами.
Налякана змія вкусила його за палець. Травмованого хлопчака вдалося протягом півгодини доставити в реанімацію Чугуївської центральної районної лікарні, де, на щастя була сироватка-протиотрута. За словами медиків, стан підлітка стабільний, специфічної терапії він не потребує. Гіркий та небезпечний урок запам’ятається йому надовго і перш ніж зачіпати нерозпізнаного плазуна, слід переконатися напевне, що це не гадюка чи якась інша змія. А краще їх обходити стороною.