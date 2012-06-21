У Києві 13-річний підліток викликав патрульних, аби врятувати молодшого брата, повідомила патрульна поліція України у Facebook.
Старший брат подзвонив у поліцію і попросив патрульних «якомога швидше приїхати та допомогти», оскільки батько бив його 10-річного брата, розповіли в поліцію. Виклик надійшов вдень 31 жовтня.
Поліцейські розповідають, що коли прибули на виклик, у квартирі перебували двоє неповнолітніх дітей та їхній батько.
«У помешканні було брудно, а хлопчики виглядали недоглянутими. Діти розповіли, що їхня мама зараз перебуває у лікарні і живуть вони з татом», — зазначили в поліції.
Як з'ясувалося, батько має пристрасть до алкоголю і на момент приїзду патрульних теж мав ознаки сп'яніння, — додали там.
Патрульні оглянули обох дітей, у молодшого хлопчика виявили синці на скроні та в ділянці тім'я.
Інспектори викликали на місце швидку допомогу та працівників відділу ювенальної превенції. Про випадок також повідомили бабусю хлопчиків, кажуть в поліції.
Обох дітей у супроводі патрульних госпіталізували.
Зараз цією справою займаються відповідні служби, додали в поліції.