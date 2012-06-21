Рентабельність у рослинництві в 2017 році очікується на рівні 25,3%, що майже вдвічі (-43%) нижче порівняно з показниками 2016 р.

Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, говориться у повідомленні центру.

За розрахунками науковців, найбільш рентабельним буде виробництво хмелю, ягід, винограду та ріпаку, а серед зернових— вівса та гречки.

Рентабельність виробництва зернових культур зменшиться проти минулого року майже вдвічі і становитиме 20,8%, зазначив академік.

«Рентабельність вівса 2017 р. очікується на рівні 51,0%, проти 34,4% торік та 21,5% 2015 р. Рівень рентабельності гречки продовжить знижуватися — зі 100% у 2015 р., 87,5% у 2016 р. — до 42,9% цього року.

Рентабельність рису збільшиться проти минулорічних показників в 1,2 разу і становитиме 40,7%, ячменю — майже в 1,6 разу (з 25,4% минулого року до 39,5%», — говориться у повідомленні.

За даними науковців, продовжить зростати рентабельність виробництва пшениці — до 34,2% проти 31,7% минулого року, та жита — до 30,8% при 24,6% у 2016 р.

Майже удвічі порівняно з показниками 2016 року прогнозується зменшення рентабельності сорго — до 12,9%, утричі — проса, рентабельність якого очікується на рівні 11,3%.

Найбільше знизиться рентабельність виробництва гороху, яка торік сягнула рекордного рівня у 76,8%. 2017 р. вона зменшиться у 7,5 разу і становитиме 10,3%.

Рентабельність кукурудзи на зерно знизиться у 5,5 разу і становитиме 8,3% проти 50,3% 2015 р. та 45,7% 2016 р.

Серед олійних культур збережеться тенденція до зростання рентабельності виробництва ріпаку. За прогнозом науковців інституту, його рентабельність збільшиться до 58,8% — проти 44,9% у 2016 р. та 44,3% у 2015 р.

«Збережеться тенденція зменшення рентабельності виробництва соняшника — з 80,5% у 2015 р. та 63% у 2016 р. — до 30,8%, тобто більш, ніж вдвічі проти минулорічного показника. Рентабельність сої може удвічі зменшитися порівняно з показниками 2016 р. і становити 25,4%», — підрахували у ННЦ »ІАЕ».

Рентабельність виробництва цукрових буряків зменшиться порівняно з минулорічним результатом майже у 4 рази — до 6,1%.

Рентабельність картоплі, виробництво якої торік було збитковим (-3,2%), збільшиться до 35,2%.

Рівень рентабельності виробництва овочів відкритого ґрунту знизиться з 19,7% 2016 р. до 7,4% цього року. При цьому виробництво овочів закритого ґрунту, рентабельність якого минулого року становила 7,7%, збільшиться до 10,9%.

Збережеться тенденція збільшення рентабельності виробництва баштанних продовольчих культур — з 17,1% 2016 р. до 36,2% цього року.

Рентабельність виробництва плодів зменшиться порівняно з минулорічними показниками (12,0%) майже в 4,3 разу і становитиме 2,8%.

Рентабельність ягід, яка торік майже в 1,2 разу перевищила показники 2015 р. і становила 104%, знизиться до 70,5%.

Рентабельність виробництва винограду продовжить зменшуватися — з 102,3% у 2015 р. та 74,6% у 2016 р. — до 51,2% цього року.

Рентабельність виробництва хмелю прогнозується на рівні 83,0% проти 100,4% у 2016 р.

Хоча у 2017 р. рівень рентабельності переважної більшості культур зменшиться, що пов'язано зі стабілізацією інфляційних процесів у вітчизняній економіці, виробництво усіх видів рослинницької продукції буде рентабельним, підсумував Юрій Лупенко.