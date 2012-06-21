Бажаєш відчути себе багатієм — купуй майно колишніх чиновників. Віднедавна відчути себе міністром можна, придбавши елітарне авто екс-представника влади. І зробити це можна цілком офіційно. OpenMarket (ДП «СЕТАМ») і Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розпочали співпрацю з реалізації заарештованого майна.
Почалася ця співпраця з реалізації п’яти автомобілів елітних марок: BMW Alpina, MERCEDES GL, Toyota Camry, BMW X6. Загальна початкова вартість машин — майже 7 мільйонів гривень.
«Ці активи вже в системі. Інформацію про них можна знайти там само. Початкова вартість автомобіля BMW Alpina — понад 2,3 мільйона, BMW X6 — 2,2 мільйона, MERCEDES GL — понад 1,3 мільйона, два Toyota Camry — приблизно 0,5 мільйонів кожен, — розповів генеральний директор ДП «СЕТАМ» (OpenMarket ) Віктор Вишньов. — Символічно, що реалізовуватиме майно OpenMarket. Адже наша система — доказ того, що антикорупційні зміни в державі цілком можливі. У нас уже є досвід продажу таких транспортних засобів, як морські судна, автомобілі преміум-класу. Впевнений, що продаж буде успішним, адже машини в ідеальному стані, а ціна прийнятна».
Голова Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук розповів, що це перша передача активів, заарештованих у кримінальних провадженнях, для реалізації.
«Сьогодні вперше в історії Нацагентство передає заарештовані у кримінальному провадженні активи для реалізації. За рішеннями Печерського районного суду, це майно було передано нам в управління з ініціативи Головної військової прокуратури, Генеральної прокуратури України, — додав Антон Янчук. — Кошти від реалізації транспортних засобів буде спрямовано на спеціальний депозитний рахунок. Якщо власника визнають винним або в межах кримінального провадження буде доведено, що ці активи — похідні злочину, кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і їх перерахують до держбюджету. Якщо ж його виправдають, ці кошти буде повернуто з відсотками. Наша мета — зберегти економічну цінність активів. Адже ціна на автомобілі чи електронну техніку швидко знижується».