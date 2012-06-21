Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету визначили ген під назвою SVEP1, який може відповідає за такі поширені захворювання як атеросклероз, цукровий діабет і гіпертонія. Основною похідною цих хвороб – закупорка артерій.

З'ясувалося, що не залежно від рівня холестерину, який вважався головним провокатором захворювань судин, причиною хвороби є активність гена SVEP1.

Ген SVEP1 виробляє білок, який стимулює утворення бляшок в артеріях. Це відкриття підтвердилося низкою дослідів на мишах: у тих тварин, у яких була відсутня одна копія SVEP1, було менше бляшок в артеріях, ніж у мишей з обома копіями. А при штучному зменшенні білка на стінках артерій ризик атеросклерозу знижувався.

Таким чином, генетичні варіації, що впливають на рівень цього білка в організмі, корелюють з ризиком розвитку бляшок в артеріях, пишуть вчені в своєму дослідженні, опублікованому у виданні Science Translational Medicine. Чим вище рівень білка, тим більше ризик утворення бляшок, і навпаки. А отже, більш високий рівень білка веде до діабету і підвищення артеріального тиску.

Вчені наголошують, що це не перший ідентифікований неліпідний ген, який бере участь у формуванні серцево-судинних захворювань. Але цінність нового відкриття в тому, що воно краще підходить для розробки нових методів лікування.

Так, якщо блокувати білок або знизити його рівень, можна розробити нові методи лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонії та діабету. В організмі немає нічого зайвого, і ген SVEP1 необхідний для раннього розвитку ембріона, але видалення його з дорослого організму, можливо, не зробить шкоди і зменшить можливість утворення бляшок у старіючих судинах, вважають дослідники.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»