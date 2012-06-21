Суперечки про те, чому з лиця Землі майже миттєво за історичними мірками зникли неандертальці, тривають багато років. Серед головних винуватців називають предків сучасної людини Homo sapiens. Аргумент? Наука знає, що перші Homo sapiens прибули з Африки в Європу, де жили неандертальці, майже 41 тисяч років тому. А через 1000 років неандертальці повністю зникли. Чи не правда, підозрілий збіг? Звідси і з'явилася гіпотеза, що причиною вимирання неандертальців є предки сучасної людини.
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І ось з'явилися дані, які спростовують цю гіпотезу. Нові роботи ставлять під сумнів згадану хронологію. Справа в тому, що в болгарській печері Бачо Кіро вчені виявили тисячі кісток тварин, ювелірні вироби, а головне, рештки семи скам'янілостей. Аналіз показав, що скелети належать сучасній людині. Сенсацією став їх вік — майже 47 тисяч років.
У журналі Nature йдеться про те, що в печері Бачо Кіро в центральній Болгарії були виявлені кістки семи представників виду Homo sapiens. Після проведення аналізів, зокрема секвенування мітохондріальної ДНК і радіовуглецевого датування, було з'ясовано, що рештки належали людям, які жили 45 820 — 43 650 років тому. Вік найстаріших з решток досяг 46 940 тисяч років.
Крім того, дослідники також виявили велику кількість кам'яних знарядь, а також артефакти з кісток 23 видів тварин. Серед них — підвіски, зроблені з іклів печерних ведмедів, які також виготовляли неандертальці, які жили на території сучасної Франції.
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Тобто в Європу, де жили неандертальці, Homo sapiens прийшли на 6000 років раніше, ніж вважали досі. Більше того, ці дві популяції жили пліч-о-пліч і взаємодіяли протягом тисячоліть, причому досить тісно. Про це свідчать різні предмети, прикраси, які з'явилися у неандертальців після приходу до Європи Homo sapiens. І, звичайно, найважливішим аргументом є гени неандертальців, які сьогодні мають багато з нас.
"Урядовий кур'єр" уже повідомляв, як гени неандертальців впливають на сучасну людину.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»