Хорватія буде виконувати повноваження голови Ради ЄС до 30 червня 2020 року.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як повідомляється, повноваження Загреба триватимуть до 30 червня поточного року, потім її змінить Німеччина.
Загреб планує присвятити своє головування під девізом "Сильна Європа в мінливому світі" проблем демографії і розширення Євросоюзу на південний-схід.
У наступні шість місяців представники Хорватії будуть головувати на засіданнях всіх профільних Рад ЄС, крім Ради у закордонних справах.