Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні вночі у Полтаві на даху 5-поверхового будинку на вулиці Європейській виникла пожежа. Розповідають, жителів будинку розбудив звук потужного вибуху. З’ясувалося, що вибухнув балон наповнений зрідженим пропаном, що стояв на даху будинку, і який покрівельники використовували для розігріву смоли. Дуже швидко вогонь охопив складені на даху рулони руберойду, для ремонту покрівлі, який робітники запланували на 3 серпня.
Пожежа знищила 25 квадратних метрів покрівлі, стільки ж рулонів руберойду, 10 метрів електрокабелю та електрощитові. Пожежу ліквідували о 2 годині 15 хвилин ночі. Збиток та причина пожежі встановлюються. Для гасіння пожежі навіть залучали автодрабину.