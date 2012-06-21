У понеділок 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України.
Про це повідомив протоієрей Димитрій, повідомляє Громадське.
Відомо, що про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.
Отець Димитрій спростував інформацію про те, шо під час служіння частина вірян через незгоду з приєднанням до ПЦУ пішли з собору.
Не було такого, всі залишилися на службі. А митрополит Симеон сказав, що кожен має сам собі вирішити, і що всі мають вибір, де молитися,
— сказав протоієрей.
За його словами, Спасо-Преображенський кафедральний собор поки що єдиний на Вінниччині з УПЦ МП, який перейшов до ПЦУ.
Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.