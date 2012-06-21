Прянощі зміцнюють організм не гірше, ніж вітаміни. Дієтолог Людмила Бабич сказала, які саме потрібно їсти. Натуральні спеції не тільки покращують смак страв, але і позитивно впливають на захисні сили організму і підвищують імунітет.
«Гострі прянощі допомагають організму протистояти вірусам і регулювати потрібну температуру тіла. Крім цього, більшість спецій покращують травлення. Але варто пам’ятати, що вживати їх також потрібно обережно, особливо при наявності хронічних недуг органів шлунково-кишкового тракту», – зазначила лікар.
Хрін крім підкреслення смаку продуктів активно бореться з вірусами і допомагає організму зігрітися. Він має загальнозміцнюючу, протизапальну дію і бактерицидний ефект.
Корисним в холодну пору року є також кардамон. Ця індійська спеція захищає організм від шкідливого впливу зовнішнього середовища, допомагає краще перетравлювати їжу і є профілактикою серцево-судинних захворювань.
Кардамон рекомендований лікування застуди та грипу, так як допомагає організму боротися зі шкідливими бактеріями, перешкоджаючи їх розмноження, має потогінний і легкий сечогінний ефект, завдяки чому ефективно знижує рівень токсинів в організмі.