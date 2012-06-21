Християни східного обряду святкують сьогодні Вознесіння Господнє - одне з дванадесятих (головних) свят церковного року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Свято Вознесіння не є сталим і відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, завжди у четвер шостого тижня після Великодня. За новозаповітними оповідями, Вознесіння Господнє – повернення Ісуса Христа із земного існування в Божественну сферу буття – відбулося на 40-ий день після Його Воскресіння.

У джерелах трьох перших сторіч не згадується про це свято. Знавці обряду дотримуються думки, що тоді його відзначали разом зі святом Зішестя Святого Духа. У IV столітті Вознесіння Господнє стає загальнознаним святом: історик Сократ називає його "всенародним".

В Україні Вознесіння здавна святкували урочисто. Готували обрядові страви – млинці (пшеничні, гречані, пшоняні), які пекли на яйцях і їли зі сметаною або розтиранкою із сиру й сметани чи з ряжанкою. Пекли ще пиріжки у вигляді драбинки, які так і називалися – «драбинки». Люди сподівалися, що млинці, покладені на перекладини драбинки, будуть служити сходинками, по яких кожен із застільників зможе піднятися у Царство Небесне, коли прийде його час.