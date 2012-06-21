Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Генеральний директор Міжнародної благодійної організацією «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна» Андрій Чупріков наголосив, що сьогоднішнє підписання договору є результатом багаторічних плідних взаємовідносин між Луганською облдержадміністрацією та Фондом.
«Діти охопленої війною дуже страждають від соціальної напруги і постійної небезпеки»,– розповів голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
На підконтрольній українській владі території області зараз проживає майже 1,5 тисячі дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Частина з них знайшли притулок у 16 дитячих будинках сімейного типу та 84 у прийомних сім'ях.
Торік в області було усиновлено 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Головний приорітет влада вбачає саме у підтримці сімейних форм виховання.
Регіональне відділення фонду «СОС Дитячі містечка» Україна» взяло під свою опіку 398 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, де виховується 776 дітей. Послуги із соціального супроводу отримує 12 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, у яких виховається 32 дитини, що становить 11% від загальної кількості дітей в області, які перебувають у сімейних формах виховання.