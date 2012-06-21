До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці, принаймні, на Черкащині, відносяться фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності — виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Тут, за інформацією Головного управління статистики в Черкаській області, станом на серпень заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,3—2,2 раза.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 7610 грн, що удвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн) і становила 96,4% до липня 2018 р. та 125,6% до серпня минулого року.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, на виробництві електричного устаткування, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 57% від середнього рівня на підприємствах економіки.