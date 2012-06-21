Торік у жовтні середня зарплата на підприємствах області становила 6371 гривню. Це майже вдвічі більше від рівня мінімальної заробітної плати. До того ж середній заробіток має тенденцію до зростання. За даними Головного управління статистики в Черкаській області, порівняно з попереднім місяцем він зріс на 2,6%, а якщо порівняти із зарплатою жовтня 2016-го, — майже на 47%.
У яких галузях найбільше платять? До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці зараховують фінансову та страхову діяльність, державне управління та оборону, обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності — виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, складання автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, основних фармацевтичних продуктів і препаратів (в останніх видах діяльності заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,3—2,3 раза). Найменше ж заробляють в установах поштової та кур’єрської діяльності, виробництві електричного устаткування. Не балують високими заробітками й у творчості, мистецтві та сфері розваг. Тут середній рівень заробітної плати не перевищує 67% середнього в економіці.