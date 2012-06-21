Державна служба статистики визначила найбільш оплачувані професії в Україні. Рейтинг базується на даних щодо середньої заробітної плати в Україні за підсумками 8 місяців 2017 року. Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати отримують українці, які працюють у сфері авіаційного транспорту – 29 тисяч 610 гривень, повідомляє Держстатистики.
На другому місці за рівнем зарплат, згідно з даними Держстатистики, опинилися фінансисти і страховики – 12 тисяч 521 гривня.
На третьому місці – працівники телекомунікаційної сфери – 11 тисяч 557 гривень.