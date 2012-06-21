Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Господарський суд недавно вирішив стягнути з черкаського комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» 594 807 грн. за забруднення Кременчуцького водосховища.
Як повідомив начальник управління екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Олександр Позняков, державна екологічна інспекція протягом останніх років неодноразово проводила перевірки цього підприємства. Встановлено численні порушення екологічної безпеки, зокрема: 14 випусків зливової каналізації в Кременчуцьке водосховище не обладнані очисними спорудами, мають місце масові несанкціоновані підключення (врізки) до мережі зливової каналізації, не вживаються заходи щодо охорони поверхневих вод від забруднення, що призводить до наднормативного надходження забруднюючих речовин та інтенсивного забруднення водосховища.
Приміром, виявлено перевищення нормативів гранично допустимих скидів біохімічного споживання кисню, нафтопродуктів, завислих речовин, азоту амонійного, фосфатів, хімічного споживання кисню, сульфатів, заліза, хлоридів, нітратів та нітритів), що є порушенням ст. 13 Конституції України, ст.ст. 44, 48, 49, 70 Водного кодексу України. Посадових осіб підприємства неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.
За результатами перевірок, Державна екологічна інспекція у Черкаській області провела розрахунок завданих збитків та звернулася до суду щодо стягнення шкоди в сумі 594 807 грн., завданої державі внаслідок забруднення водосховища. Господарський суд Черкаської області задовольнив позов інспекції та вирішив стягнути з підприємства згадану суму.
Як вважають в екологічній інспекції, це підприємство й нині неспроможне контролювати хімічний стан зливових вод через відсутність необхідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Протягом багатьох років порушення вимог природоохоронного законодавства залишаються неусуненими. Інспекція неодноразово повідомляла про цю проблему Черкаську міську раду. Проте жодних заходів щодо покращення (виправлення) даної ситуації не вжито. Тим часом вона потребує негайного втручання з боку Черкаської міської ради, депутатського корпусу та самого підприємства.
Якщо порушення екологічного законодавства триватимуть і далі, зауважують інспектори, доведеться комунальному підприємству компенсувати шкоду, завдану навколишньому природному середовищу. Але чи не краще було б витрачати кошти громади не на штрафи, а на розробку відповідної проектної документації та будівництво очисних споруд?