Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області вилучили з незаконного обігу 3,1 тисячу літрів спирту. Орієнтовна його вартість – 950 тисяч гривень. Перевозила цю горючу, багату на алкоголь рідину, фізична особа без будь-яких документів.
Як нагадали у секторі комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області, законодавство передбачає, що виробляти та реалізовувати спирт можуть лише державні підприємства, а транспортувати тільки з відома органу державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Проте товаросупровідних документів на вантаж у водія, який перевозив спирт, не було.
У податковій міліції підрахували: якщо б ця партія спирту потрапила в підпільне виробництво, то з неї можна було б випустити 15 тисяч пляшок горілки, до того ж збитки бюджету від ненадходження акцизного податку склали б орієнтовно 400 тисяч гривень.
Принагідно зазначити, що з початку нинішнього року працівники податкової міліції Тернопільської області з незаконного обігу вилучили контрафактну підакцизну продукцію на суму 24,5 мільйона гривень, запобігли втратам бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 5,5 мільйона гривень.