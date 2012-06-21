ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі характеристики нового недорогого смартфона Samsung з величезним акумулятором
Вже зовсім скоро, в кінці березня, відбудеться анонс нових фотофлагманів Huawei P40 і P40 Pro. Але майже за місяць до цього, компанія анонсувала свій перший смартфон в оновленій лінійці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Sony представила бюджетний смартфон із зовнішністю флагмана
Так, китайський ТехноГігант представив в Іспанії свій новий девайс – Huawei P40 Lite. По суті, це просто перейменований Nova 6 SE, анонс якого відбувся ще в грудні минулого року. Пристрій оснастили 6,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, працювати він буде на базі фірмового процесора Kirin 810. Оперативної пам'яті в Huawei P40 Lite буде від 6 до 8 ГБ, а постійної пам'яті всього лише 128 ГБ. Смартфон оснащений основною квадрокамерою (на манер iPhone 11 і Pixel 4) з головним датчиком на 48 Мп. Також в новинку встановлений ємний акумулятор на 4 00 мАг і NFC-чіп для безконтактної оплати.
Ціна на Huawei P40 Lite починається від 300 євро. І хоч смартфон працює на базі Android 10, Google сервісів в ньому, як і у всіх останніх пристроях компанії, немає.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»