Китайська компанія Huawei презентувала смартфони Nova 6 і Nova 6 5G. Гаджети отримали «дірку» в дисплеї, зроблену під подвійну селфі-камеру.
Пристрої отримали 6,57-дюймові екрани здатністю 2400 × 1080, фронтальну камеру на 32 і 8 Мп і потрійну основну камеру на 40, 8 і 8 Мп. Апаратною основою смартфонів стали процесор Kirin 990, 8 Гб оперативної і 128 або 256 ГБ (тільки в 5G-моделі) внутрішньої флеш-пам'яті.
Стандартна модель відрізняється меншою батареєю ємністю 4100 мАг (у 5G - 4200 мАг) з підтримкою швидкої зарядки потужністю 40 Вт, діафрагмою основного датчика F / 1,8 замість F / 1,7 і відсутністю модему Balong 5000 5G. Смартфони також отримали Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.1, NFC, порт USB Type-C і сканер відбитків пальців, розміщений на бічній грані.
Ціна базової версії Nova 6 5G (8/128 Гб) складе $ 539, Nova 6 - $ 454. Смартфони надійдуть у продаж в Китаї 12 грудня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»