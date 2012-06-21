Галактики є основними місцями народження зірок і планет в першу чергу завдяки тому, що в них зосереджена величезна кількість пилу і газу, які з часом об'єднуються в молекулярні хмари і формують зародки зірок.
На вражаючому знімку, отриманому космічним телескопом «Hubble», видно один з таких зіркових розплідників, що має позначення J025027.7 + 600849. Цей об'єкт розташований у сузір'ї Кассіопея і відноситься до дивовижного класу вільно плаваючих і випаровуючих газових глобул.
Подібні ділянки, ймовірно, є попередниками протозірок. Усередині них газ і пил мають більшу щільність, ніж у навколишньому космічному просторі. Гравітація стискає хмара в ході падіння на них речовини з найближчого оточення, і в міру збільшення щільності кулька нагрівається під вагою зовнішніх шарів, а в центральній частині утворюється протозірка. При цьому вона може мати недостатньо велику масу для перетворення в зірку. У такому випадку протозірка стає коричневим карликом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»