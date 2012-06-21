Космічний телескоп «Hubble» отримав знімок спіральної галактики NGC 7513, розташованої на відстані майже 60 мільйонів світлових років від Землі у напрямку сузір'я Скульптор.
«NGC 7513 рухається з вражаючою швидкістю, кожну секунду віддаляючись від Землі на 1564 кілометри. Для порівняння, наша планета обертається навколо Сонця зі швидкістю близько 30 кілометрів на секунду», – кажуть астрономи.
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У той час як деякі галактики, такі як Чумацький Шлях і Андромеда, під дією гравітаційного тяжіння мчать назустріч одна одній, і в кінцевому підсумку злиються, переважна більшість зіркових мегаполісів у космічному просторі віддаляються один від одного. Варто відзначити, що це явище в першу чергу пов'язано з розширенням Всесвіту, тобто розтягненням простору між галактиками, а не їх власним рухом.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", «Hubble» сфотографував загибель комети
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»