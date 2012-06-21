Військовослужбовці забезпечені запасом дров як мінімум на 30 днів наперед. Проблем з забезпеченням продуктами та теплим одягом немає. Навіть ті частини, які стоять на передньому краї, перейшли на забезпечення «по каталогу».
Про це розповів начальник Групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ», полковник Юрій Верановський.
«Загалом забезпечення військ набагато покращилося. Частини перейшли на каталог. Тобто обирають самі, яке хочуть харчування. У раціоні військовослужбовці на сьогоднішній день є хурма та банани, шоколад та копчене м’ясо. І так харчуються навіть ті частини, які стоять на передньому краї, окрім однієї, яка поки не перейшла на забезпечення по каталогу», – зазначив Юрій Верановський.
За його словами, метою діяльності групи військово-цивільного співробітництва ОТУ «Північ» є створення сприятливих умов для виконання завдань військами Об’єднаних сил за призначенням, організація підтримки і взаємодії між військовим командуванням та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представниками громадських та неурядових міжнародних організацій та місцевим населенням. А також підтримання належного іміджу Збройних сил України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»