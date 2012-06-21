Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині вже не перший рік вводять європейську модрину до лісових насаджень, яку ми більше звикли бачити в Карпатах. Висаджуючи її, лісівники формують високопродуктивні та біологічно стійкі насадження. Враховуючи відчутну зміну клімату в бік потепління і масове всихання сосни та ялини, в таких умовах дуже вигідно, як вважають фахівці, висаджувати модрину. Адже ця порода стійка до посухи та високих температур, має високу стійкість до нашестя шкідників та хвороб. Дерево швидкоростуче, відзначається гарною приживлюваністю, витривалістю. Модрина не дуже вибаглива до складу ґрунтів. До того ж має цінну деревину, надзвичайно міцну й довговічну, яка пояснюється особливим хімічним складом живиці —довготривалого консерванта. Саме тому це дерево ще називають хвойним дубом.
Здавна деревину модрини використовували у судно- та вагонобудуванні, у гідротехнічних спорудах, для телеграфних і телефонних стовпів, спорудження будинків. А ще — у фармакології, хімічній промисловості, косметології тощо. Тобто це перспективна лісова порода в усіх значеннях.
Нині в лісах Черкащини з’являється все більше модрини. Струнке, високе дерево родини соснових — єдине в Україні листопадне хвойне дерево. Восени хвоя забарвлюється в золотаво-жовтий колір і опадає. Фахівці «ДП Черкаське лісове господарство», яке очолює Андрій Пустовіт, серйозно взялися заліснити чимало лісових угідь модриною. У теплиці Дахнівського лісництва нині росте майже 5000 сіянців цього хвойного дерева. Лісівники дбають про маленькі рослини, ретельно їх доглядають та забезпечують оптимальною кількістю вологи. Наступної весни їх висадять разом із дубом і чорним горіхом.
Перспективну та досить рідкісну для Черкаського краю лісову породу кілька років тому почали вирощувати й у Квітчанському лісництві Корсунь-Шевченківського лісового господарства. На радість лісівникам дерева добре приживаються та швидко ростуть. Поряд із дубом, який є головною породою квітчанських лісів, тут розпочали вирощувати й модрину.
Європейська модрина стає однією з пріоритетних порід і в Лисянському районі. Лісівники практикують змішану схему висаджування порід, серед яких поряд з дубом і звичайною сосною є модрина. Це, як вважають працівники лісового господарства, зменшить ймовірність розвитку та поширення кореневої губки, збільшить пожежостійкість лісових насаджень.
Незважаючи на унікальні властивості, модрина, на жаль, не оспівана в піснях, її ім’ям не називають кафе, магазини, ресторани чи ансамблі, як, приміром, калина, смерічка, дуб чи береза. Однак все-таки ця порода заслуговує на глибоку повагу.