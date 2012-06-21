Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві з пологового будинку №1 виписали породіллю, в якої було підтверджено наявність хвороби COVID-19.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA:Миколаїв.
Світлана Бабошина захворіла ще 18 квітня, мешкаючи у селі Воронівка Вознесенського району, де зафіксовано перший в області спалах коронавірусу. Звідти її перевезли до Миколаївського пологового будинку №1. Тут вона народила здорового хлопчика Тимофія, який став п’ятою дитиною в родині.
Перші два тести на наявність коронавірусу у жінки дали позитивний результат. Наступні три вже були негативними. Як зазначив головний лікар пологового будинку Євген Волохов, стан здоров’я жінки та дитини задовільний, у хлопчика тест на наявність COVID-19 — негативний. За словами начальниці управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірини Шамрай, пологовий будинок повністю забезпечений засобами безпеки.