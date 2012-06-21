Вчені з'ясували, що кофеїн сприяє зниженню ризику смерті у людей, які страждають хворобами нирок, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням еа іноземні ЗМІ.
На думку вчених, такий ефект кофеїну може бути обумовлений його впливом на організм на судинному рівні – речовина сприяє вивільненню оксиду азоту, тим самим покращуючи функціонування кровоносних судин.
Дослідження за участю 4 863 осіб, виявило зворотний зв'язок між споживанням кофеїну і смертністю серед людей з хронічною хворобою нирок. У пацієнтів, які споживали кофеїн у великих кількостях, ризик смерті знизився в середньому за п'ять років майже на 25% в порівнянні з тими, хто приймав менше кофеїну.
На думку авторів дослідження, можна знизити смертність хворих, рекомендуючи їм споживати більше кофеїну. Цей варіант можна назвати простим, клінічно вигідним і доступним. При цьому вчені відзначають, що в ідеалі потрібно провести рандомізоване контрольоване випробування, щоб підтвердити перевага цього методу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»