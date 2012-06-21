Захворювання суглобів може призвести до вкрай негативних наслідків і стати причиною втрати здатності рухатися і, як наслідок, стати нерухомим. Однак вчені з'ясували, що потрібно робити, щоб цього уникнути.
Експерти зі США відзначили, що малорухливий спосіб життя, як і зайва активність, можуть призвести до серйозних проблем із суглобами, зокрема артриту, артрозу тощо. Фахівці впевнені, що необхідна помірна фізична активність. Вчені рекомендують заняття вправами протягом години.
За словами експертів, регулярні тренування значно знижують ризик інвалідності. Особливо це стосується людей, які мають захворювання суглобів.
Сінді Макденіел, старший віце-президент, яка працює в некомерційному фонді артриту, зазначила, що з віком тканина, що покриває кістку, зношується. Через це кістки через тертя одина в одну можуть завдавати нестерпного болю. За даними експертів, майже 30 мільйонів американців страждають однією із форм артриту – остеоартритом. У групі ризику знаходяться люди, які відчувають біль або дискомфорт при русі в нижніх суглобах.
Дослідження було проведено серед пацієнтів у віці від 49 до 83 років. Через кілька років після початку спостережень їм потрібно було повідомити про свій фізичний стан. З'ясувалося, що учасники, які щотижня займалися фізичними вправами, зменшили ймовірність отримання інвалідність майже на 90%. Фахівці відзначили, що багато американців навчилися поєднувати приємне з корисним в процесі проведення дослідження. Вони замінили звичайні тренування і пересіли на велосипед. Експерти не раз відзначали користь від подібних навантажень, повільній їзді на велосипеді. Вчені впевнені, що активність у будь-якому віці допоможе зберегти своє здоров'я на довгі роки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»