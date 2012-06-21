Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що робитиме все необхідне, аби хворих, які потрапляють до лікарень і лікуються від COVID-19, було повністю забезпечено лікувальними засобами для симптоматичного лікування і специфічного, в разі потреби.
За його словами, згідно із законодавством щодо захисту населення від інфекційних хвороб, меддопомога в комунальних закладах охорони здоров’я, хворим на інфекційні хвороби надається безоплатно. «Відсьогодні система охорони здоров’я запрацювала в іншому режимі. Національні служба здоров’я передбачила спеціальний тариф оплати закладам охорони здоров’я послуг хворим на COVID-19», – зазначив він.
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