За словами першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Миколи Поворозника нині захворюваність нижча від базової лінії на 54%. За сім днів у столиці зафіксовано близько 10 тисяч хворих на грип і гострі респіраторні вірусні захворювання. Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,% порівняно з попереднім тижнем. Менше стали хворіти як дорослі, так і неповнолітні.
До медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, із них 61 – діти.
«Від початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено понад 50 тисяч українців різного віку», – поінформував посадовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»