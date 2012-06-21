На сьогоднішньому засіданні уряду запропоновано внести деякі зміни до постанови № 221 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Правки до постанови буде внесено впродовж одного дня.
Йдеться про ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, а саме: домашню ізоляцію, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку, про що доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Ось що уряд вважає за потрібне запровадити надалі, зокрема щодо заборони на:
– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Деякі обмежувальні заходи вже запроваджено місцевою владою.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»