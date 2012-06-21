Хвороби нирок можна розділити на дві великі групи. До першої належать двобічні дифузні ураження нирок, коли функція їх настільки змінюється, що в зв'язку з цим зазнає змін весь організм хворого. У свою чергу ці зміни викликають різні патологічні процеси в інших органах і системах. До двобічних системних ниркових захворювань належить гломерулонефрит, нефроангіосклероз як кінцева (ниркова) стадія гіпертонічної хвороби, нефрози.
До другої групи відносяться хвороби, при яких зазвичай вражається одна нирка (камені в нирці, туберкульоз нирок, пухлина тощо) і функція нирки як видільного органу помітно не порушується. До цієї групи можна віднести вогнищевий гломерулонефрит, при якому ниркова тканина вражається частково.
До хвороб сечовивідної системи відноситься: пієлонефрит – запалення нирок, що виникає через потрапляння в організм хвороботворних бактерій і вірусів; пієліт – урологічне захворювання, яке характеризується запаленням ниркових мисок; цистіт – запалення мочового міхура; гломерулонефрит – захворювання, при якому запальний процес охоплює тільки ниркові клубочки – гломерули; уретрит – це запалення сечовипускального каналу (уретри) викликане бактеріями або вірусами.
Як у жінок, так і у чоловіків обидві групи хвороб нирок можуть протікати в гострій або прихованої хронічній формі. Небезпека нефриту (запалення нирок) полягає в тому, що поступово вони можуть призводити до розвитку ниркової недостатності.
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«Урядовий кур’єр» знайшов у травників народні рецепти, які можна використовувати при запальних процесах у нирках.
Рецепт 1
Потрібно: 2 ст. л. кореня кульбаби, 2 ст. л. листя полину чорнобиль, 3 ст. л. листя мучниці, 2 ст. л. трави польового хвоща, 3 ст. л. насіння моркви, 2 ст. л. насіння кропу.
1 ст. л. цієї суміші залити 400 мл води, настоювати в теплі протягом 12 годин, кип'ятити протягом 5 хвилин, процідити.
Приймати по 100 г 4 рази на день через 1 годину після їжі.
Рецепт 2
Потрібно: 1 ст. л. кореня кульбаби, 1 ст. л. кореня лопуха, 1 ст. л. листя мучниці, 1 ст. л. трави остудника, 1 ст. л. трави споришу, 1 ст. л. кукурудзяних рилець, 1 ст. л. сухих стулок квасолі.
2 ст. л. суміші залити 800 мл окропу, настояти на ніч, процідити.
Приймати по 200 г 4 рази на день через 1 годину після їжі.
Рецепт 3
Потрібно: 2 ст. л. листя полину чорнобиль, 2 ст. л. кореня і листя кульбаби, 1 ст. л. листя мучниці, 1 ст. л. трави споришу, 1 ст. л. насіння моркви, 1 ст. л. квітів цмину піскового.
1 ст. л. суміші залити 200 мл окропу, настояти протягом 1-2 годин, процідити.
Пити по 50 мл 4 рази на день після їди.
Рецепт 4
Потрібно: 3 ст. л. квіткових кошиків цмину піскового, 2 ст. л. кореня і листя кульбаби, 2 ст. л. кореня ревеню, 5 ст. л. трави деревію, 1 ст. л. трави споришу.
1 ст. л. суміші залити 200 мл окропу, настояти протягом 1 години, процідити.
Приймати по 100 мл 2 рази на день за 30 хвилин до їди.
Рецепт 5
Потрібно: 1 ст. л. ягід ялівцю, 2 ст. л. стулок сухих стручків квасолі, 2 ст. л. листя чорниці, 2 ст. л. кореня кульбаби, 1 ст. л. листя берези.
1 ст. л. суміші залити 200 мл окропу, настоювати протягом 3-4 годин, процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»