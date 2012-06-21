Вчені з Массачусетського технологічного інституту прийшли до висновку, що коронавірус можна виявити по голосу людини.
Згідно з дослідженням, результати якого з'явилися в травні, голос інфікованої на COVID-19 людини змінюється, навіть якщо захворювання протікає у безсимптомній формі.
Вчені відзначили, що їх підхід включає аналіз нейромоторної координації між мовними підсистемами, які беруть участь у диханні, фонації та артикуляції, і неврологічними проявами COVID-19.
З'ясувалося, що після зараження коронавірусом через ураження повітряних шляхів скорочується різноманітність діапазонів відтвореного звуку. Голос залежить від дихання і при проблемах з легенями він починає змінюватися.
В ході експериментів фахівці проаналізували голоси знаменитих людей, які перехворіли COVID-19. Вони порівняли тембр, силу і звучання до зараження і після. З’ясувалося, що після зараження знижується координація мовних підсистем, що беруть участь у відтворенні голосу людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»