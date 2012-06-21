Благодійну допомогу під гаслом «У зимову пору — часточку дитячого тепла» на схід України недавно відправили учні Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. У дитячих посилках — іграшки й канцтовари для дітей-сиріт, які школярі зібрали для вихованців Покровського інтернату, а також вітальні листи для воїнів Збройних сил. На кошти, виручені на благодійному ярмарку, організованому в інтернаті, закупили солодощі, а кухарі закладу напекли для бійців пиріжків. Козаки Черкаського крайового козацтва взялися доставити подарунки від черкащан захисникам Вітчизни не тільки Покровська, а й Золотого, Попасної, Бахмута й інших міст.
Вихованці школи-інтернату вже не один рік допомагають онкохворим дітям, дітям на лінії розмежування й радують своєю увагою захисників у зоні ООС.