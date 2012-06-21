Туман чи смог? Підвищена вологість чи причини техногенного характеру? Чим узагалі ми дихаємо в період цьогорічного бабиного літа, яке триває в Україні напрочуд довго? А ще й синоптики застерігають про надзвичайну пожежну небезпеку, навкруги палять листя, горять торфовища… Такі невеселі думки турбують нині багатьох співвітчизників.
Що ж насправді, офіційно відповіли у Гідрометцентрі. За його даними, стан повітря в Україні відповідає допустимим показникам, притаманним цій порі року. Тобто підстав для паніки стосовно значного забруднення повітря немає.
Утім, загалом повітря в українських містах назвати чистим і безпечним язик повертається назвати далеко не завжди. Фахівці Гідрометцентру раз по раз фіксують значні викиди в повітря у промислових містах, зокрема Маріуполі, Дніпрі, Кам’янському й Запоріжжі. Основним джерелом забруднення атмосфери стають викиди підприємств, а в інших містах — переважно автомобільний транспорт.
Нині рятувальники продовжують боротьбу із шістьма осередками тління торфу в Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях на загальній площі 9,68 га. ДСНС і місцева влада залучили до гасіння пожеж 79 осіб і 26 одиниць спецтехніки.
Де ж саме горить і на яких площах? На Житомирщині поблизу села Озеряни Олевського району існує півгектарний осередок небезпеки. Поблизу села Біївці Лубенського району на Полтавщині проблему ліквідовують на 2,6 га. На Київщині виявили два осередки: поблизу села Бобрик Броварського на площі 0,13 га та біля села Старе Бориспільського району на площі півгектара.
П’ять гектарів створили проблему в Чернігівській області поблизу села Нові Боровичі Сновського району. А на Черкащині біля села Білозір’я Черкаського району існує осередок тління на площі 0,95 га.
Рятувальники ДСНС вживають максимальних заходів для ліквідації пожеж на торфовищах, запевняють у відомстві.
Уряд розв’язуватиме проблему забруднення повітря комплексно. У координації з місцевою владою та контролюючими органами має бути налагоджено систему автофіксації небезпечних викидів на підприємствах. Інформація має бути доступною онлайн для всіх громадян.
Додатково буде посилено контроль за дотриманням екологічного законодавства. У боротьбі з автомобільними викидами головним завданням місцевої влади стає розвиток інфраструктури громадського транспорту. Ці заходи — серед пріоритетів Програми діяльності уряду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Спалювання сухого листя призводить до погіршення людського здоров’я та забруднення повітря, води й ґрунту. У процесі горіння виділяється небезпечна речовина, що може спричинити рак, — бензопірен. Дим виділяє діоксини, а листя, що тліє, — чадний газ. Ця отруйна речовина блокує постачання кисню до тканин організму, спричиняючи щонайменше кисневе голодування.
Підраховано, що після спалення тони листя в повітря потрапляє 30 кг чадного газу. Це призводять до зникнення певних видів тварин і загибелі комах. Адміністративний кодекс передбачає покарання за паління сухого листя: штраф від 340 до 1360 гривень для громадян; від 850 до 1700 гривень — для посадових осіб. Та цього чомусь мало хто боїться. Тож громадян, які стали свідками такого неподобства, влада просить звертатися до правоохоронців і пожежної служби.
У період скупчення диму слід дотримуватися таких рекомендацій для зниження негативного впливу на організм. У приміщенні слід щільно зачиняти вікна й двері, димоходи, вентиляційні люки, вхідні двері, використовувати засоби захисту органів дихання. Поза приміщенням потрібно утримуватися від зайвого фізичного навантаження; вранці уникати перебування на повітрі (у цей час найвища концентрація смогу); захищати органи дихання засобами індивідуального захисту; уникати занижених ділянок місцевості (долин, ярів, підвалів); не вживати алкогольних напоїв і не курити; за наявності хронічного захворювання чітко дотримуватися рекомендацій лікаря.
Якщо хтось відчув подразнення очей (почервоніння, набряклість); ускладнення дихання, біль у грудях, головний біль, запаморочення, загальну слабкість організму, ускладнення проявів хронічних захворювань легенів (астми, емфіземи), слід негайно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта. У разі сильного отруєння — до швидкої медичної допомоги.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»