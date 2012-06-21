Юна черкащанка Женя Воробйова готується стати кондитером. Навчаючись у вищому профтехучилищі, вона вже дуже добре володіє технологіями виготовлення тортів, тістечок, хлібобулочних виробів, може запропонувати численні рецепти цих виробів, знає, як виготовляти різні види тіста, кремів і начинок, щоб виріб був смачним, поживним і ще й гарним на вигляд. Недавно вона здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Освітній Оскар-2017» у номінації «Кращий учень».
Дівчина захоплюється не тільки тістечками й тортами. Вона дружить і з комп’ютером. Для Євгенії Воробйової це не перша перемога у серйозних змаганнях. Недавно її визнано найкращою і на ХVІ Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій, де учениця посіла перше місце в категорії «Навчальні програми». Під керівництвом викладача фізики вона розробила Програмний засіб для виконання комп’ютерних експериментів на уроках фізики.
У конкурсі, організованому видавництвом «Шкільний світ» (він проходив під патронатом Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України), визначали переможців у 19 номінаціях. За перемогу, крім учнів, змагалися учителі та інші працівники освіти, управлінці, а також колективи навчальних закладів. Цікаво, що найкращим дошкільним навчальним закладом за підсумками конкурсу визнано ДНЗ №23 м. Сміла Черкаської області.
Від свого навчального закладу Євгенія Воробйова подарувала організаторам конкурсу запашний коровай.