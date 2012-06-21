Початок другої декади січня рясніє подіями новітньої історії. Це і дата вшанування оборонців донецького аеропорту, і перших загиблих на Майдані під час Революції гідності, і безперечно, та, без якої не було б перших двох. Як і незалежності. Ідеться про 101-шу річницю Соборності України, проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі в Києві.
Із цієї нагоди вище керівництво держави взяло участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку в парку, названому його іменем, і Михайлові Грушевському поблизу Будинку вчителя. Квіти до підніжжя пам’ятників поклали Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Того самого дня біля центрального входу в будівлю Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України з нагоди Дня Соборності України. Крім керівництва парламенту були присутні представники апарату Верховної Ради, народні депутати та військовослужбовці Почесної варти Національної гвардії України.