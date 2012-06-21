Необхідність створення сучасного освітнього середовища в кожній громаді та школі — такою була тема розширеного засідання освітянської координаційної ради з підтримки та розвитку об’єднаних територіальних громад Полтавщини в Омельнику Кременчуцького району. У ньому взяв участь заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Це вже друге таке засідання координаційної ради. Минулого місяця її представників гостинно приймали у Піщанській ОТГ. Родзинкою нинішньої зустрічі стало те, що Павло Хобзей ознайомив присутніх із концепцією цифрової освіти в школах, над якою працює міністерство.
— У бюджеті на 2018 рік закладено 40 мільйонів гривень на електронні підручники. Окремо 54,6 мільйона — на створення електронної платформи, де міститимуться навчальні матеріали, дистанційні курси — все, з чого вчителі можуть конструювати уроки. Перші версії підручників мають з’явитися протягом року. Навчання за таким підручником спочатку відбуватиметься в тестовому режимі. Нині вибір паперових підручників значно більший, ніж електронних. Тож деякий час електронний варіант навчання буде допоміжним, але в майбутньому має стати альтернативою, яка зробить навчання цікавішим і полегшить сприйняття матеріалу. Діти матимуть планшети, має бути інтернет, щоб електронний підручник був функціональним. І плануємо, що школа обиратиме, навчатися за електронними чи паперовими підручниками. Можливо, оголосимо конкурс для шкіл, які мають такі умови, і пізніше порівняємо результати, — наголосив посадовець.
За словами заступника міністра, починатимуть навчання за такими підручниками 1, 5 і 10 класи. Саме для них їх нині виготовляють. А трохи згодом до цього процесу долучаться інші. А на Полтавщині освітня реформа триває. Уже чотири класи в області працюють за новою програмою. Навчають і вчителів, щоб 1 вересня першокласники здобували освіту вже в новій українській школі, як і передбачено законодавством