У Національному університеті «Острозька академія» відкрито фотовиставку «Небесний фотограф». Це добірка робіт випускника кафедри журналістики та PR-менеджменту вишу волинського фотографа, військовослужбовця Максима Бурди, який загинув під Бахмутом 26 січня, за чотири дні до свого 26-річчя. 14 березня Президент України посмертно нагородив його орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Відкривати таку виставку важко, адже, як і всі, переживаю амбівалентні відчуття. З одного боку, це печаль і гіркі сльози, гнів і ненависть до ворога. З іншого, — гордість і піднесення, оскільки допомагаємо втіленню мрії Максима Бурди. Фотознімки добрі й світлі, яким і був сам Максим. Думаю, душа Максима поруч із нами, і вона радіє», — зазначив ректор академії Герой України Ігор Пасічник.

24 лютого Максим став добровольцем. Під час військових навчань та на фронті робив знімки. Створив телеграм-канал з роботами, які неодноразово публікували на сторінках ЗСУ в соцмережах та матеріалах ЗМІ.

«Тут дві категорії робіт. Перша — зроблені впродовж 2022 року, коли Максим та його рота перебували на навчаннях. Друга — початок 2023-го на бойових завданнях біля Бахмута.

Максим часто казав мені, що хоче організувати воєнну фотовиставку, коли повернеться. Пам’ятаю, яким натхненним він був у ті миті! За тиждень до загибелі надіслав посилання на серію оброблених фото з Бахмута, щоб зберегти світлини. Тепер разом з мамою та друзями робимо все, щоб його роботи побачили якомога більше людей у різних містах України», — розповіла Марія, дівчина Максима.

«Максим казав, що я найсильніша жінка в його житті. Тепер ця війна забрала у мене всю силу. Але попри це здійснюю заповітну мрію сина, й у фото оживає його небайдужа душа», — зауважила мама Максима Ірина Максимук.

Окрім перегляду фотографій, відвідувачі можуть побачити особисті речі Максима, придбати листівки, наліпки, футболки, худі, щоб підтримати патронатну службу «Янголи Азову». Далі роботи попрямують до Києва та Львова. Готують і фотовиставку в місті Шамблі (США).

Олексій КОСТЮЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»