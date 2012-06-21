Два творчі колективи Багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради успішно виступили на Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Зіркове дитинство», який відбувся у столиці. Вихованці Народного художнього танцювального колективу «Вікторія» і гуртка дитячого фітнесу Fitball jamp збагатили скарбничку досягнень закладу аж сімома призовими нагородами. Привітання від представників міської влади приймали танцюристи та їхні наставниці Вікторія Сухенко й Ольга Терещенко.
Не менш успішно виступили на V Всеукраїнському конкурсі студентського та учнівського музичного мистецтва «Дніпровські хвилі» учні Черкаської дитячої музичної школи №1 ім. М.В. Лисенка. У номінації «Академічний вокал» найкращими визнано Ірину Гладкій та Анастасію Токову.