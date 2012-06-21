Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Матусові Шполянського району на Черкащині реконструювали млин, який не працював близько 20 років. Його придбало та відновило для потреб громади місцеве фермерське господарство «Ольвія». Як зауважив голова господарства Іван Кравченко, тепер відпаде необхідність їздити до районного центру, аби змолоти зерно.
Новий потужний виробничий підрозділ, оснащений сучасною технікою, зможе забезпечувати селян борошном найвищого ґатунку та висівками. Завдяки реконструйованому млину в господарстві додалося кілька робочих міць.
Нині на території громади працює 22 підприємства, які справно сплачують податки і завдяки сприятливій інвестиційній політиці мають можливість розвиватися.