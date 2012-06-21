Британські експерти з'ясували, який суп найкраще впливає на кров'яний тиск і нормалізує його. Вони радять людям, які мають проблеми і знаходяться в групі ризику, обов'язково звернути на це увагу.
Медики відзначили, що тим, хто страждає гіпертонією, слід вживати цей «ідеальний» суп в їжу щодня. Лікарі нагадують, що ця хвороба дуже підступна і може призводити до серйозних проблем зі здоров'ям.
Супом, який нормалізує кров'яний тиск - це італійське гаспачо. Причина, впевнені фахівці, криється в його особливих інгредієнтах. Виявилося, що томати, огірок і часник у поєднанні з рослинною олією впливають на організм найсприятливішим чином.
Цікаво, але експерти переконані, що ці продукти здатні принести користь і допомогти при гіпертонії і окремо. Було проведено дослідження, в результаті якого вдалося встановити, що включення гаспачо в щоденний раціон на 27% знижує ризик підвищеного тиску.
Вчені відзначають про наявність у страві каротинів, поліфенолів і вітаміну С. У комплексі ці всі компоненти дають відмінний результат. Інгредієнти позитивно впливають на судини.
РЕЦЕПТ СУПУ ГАСПАЧО
Складові:
стиглі м'ясисті помідори 1 кг
огірок 1 шт
болгарський перець (червоний, зелений) 2 шт
червона цибуля (солодка) 1/2 шт
часник 2 зубчики
червоний винний оцет 1-1,5 ст. л.
сік лимона 1 ст. л.
оливкова олія "extra vergine" 1-2 ст. л.
цукор 0,5 ч. л. (або за смаком)
кілька крапель соусу «Табаско»
сіль
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»